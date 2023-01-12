مجددا موقف بلاده الداعم للسلام.. «العمامرة» يُؤكد دعم مسار المصالحة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة دعم بلاده للجهود التي يبذلها الرئيس الكونغولي دونيس ساسو نغيسو على رأس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لعمامرة الأربعاء مع نظيره الكونغولي جون غاكوسو في برازافيل عاصمة الكونغو، والذي أكّد أنّ هذه الجهود من شأنها توفير الشروط الضرورية لإنجاح مسار المصالحة الوطنية.

وبحث الجانبان ترسيخ التعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما الإقليمية والعمل على توحيد مواقف الدول الإفريقية على الساحة الدولية، حسب بيان للخارجية الجزائرية.