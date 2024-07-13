عشرات القتلى بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتل وأصيب عشرات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي اليوم السبت على خيام تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 71فلسطينيا على الأقل في غارة على مخيم للنازحين في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة وجرح ما لا يقل عن 289.

واستنكرت الوزارة في بيان «مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين» مشيرة إلى أن 20 قتيلاً وأكثر من 90 مصاباً وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وقال مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الغارة كان هدفها محمد الضيف قائد «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، مضيفا أنه ينظر في تقارير عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس بغزة، وذكرت مصادر أن القيادي رافع سلامة قتل في الغارة.

وبالشهر العاشر من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يتواصل القتال من شمال القطاع المحاصر إلى جنوبه، خصوصا في مدينة غزة.

وذكر المركز الفلسطيني للأعلام أن “أكثر من 20 سيارة إسعاف وصلت إلى مستشفى الكويت في خان يونس بعد مجزرة الاحتلال”، مشيرا إلى أن “الجيش الإسرائيلي قصف عناصر من الدفاع المدني خلال محاولتهم انتشال الشهداء”.

وأشار إلى أن “هناك أشلاء لجثامين شهداء لا تتجاوز أعمارهم السنتين”، لافتا إلى أن الفلسطينيين يحاولون نقل المصابين إلى مجمع ناصر الطبي بكل الوسائل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه يواصل عملياته في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة حيث أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية عن قصف مدفعي وغارات تنفذها طائرات مسيرة إسرائيلية.

وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى أكثر من 38345 قتيلا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 88295 آخرين، في حصيلة غير نهائية.