مجزرة الصالحة: تصعيد خطير في السودان

في ظل تصاعد النزاع المسلح في السودان، شهدت مدينة الصالحة في أم درمان واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبتها “قوات الدعم السريع”، حيث أفادت شبكة أطباء السودان بمقتل 31 شخصًا، بينهم أطفال قُصّر، حيث تأتي هذه الحادثة المروعة ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تعكس الوضع الإنساني المتدهور في البلاد.

وأفادت شبكة أطباء السودان بأن “قوى من الدعم السريع ارتكبت مجزرة جماعية بتنفيذها عملية تصفية ميدانية لعدد 31 شخصا من أبناء منطقة صالحة بينهم أطفال قصر في أكبر جريمة قتل جماعي موثقة تشهدها منطقة صالحة بتهمة الانتماء للجيش”.

وأعربت شبكة أطباء السودان عن أسفها لعمليات القتل الجماعي ضد المدنيين العزل بمناطق سيطرة “الدعم السريع” مما يهدد الآلاف من المدنيين العزل بمدينة الصالحة جنوب أم درمان.

واعتبرت الشبكة ما تم تنفيذه من تصفية جماعية جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من المدنيين وفتح مسارات آمنة تضمن خروجهم من منطقة صالحة والتي تضم الآلاف من المدنيين العزل كما تطالب المجتمع الدولي بالضغط على قادة الدعم السريع لوقف الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين تحت سيطرتها وحفظ أرواحهم.

السودان يستدعي القائم بأعمال السفارة الصينية

استدعت الخارجية السودانية القائم بأعمال السفارة الصينية في الخرطوم للاستيضاح حول كيفية حصول “الدعم السريع” على مسيرات صينية استراتيجية من طراز FH-95.

ونقلت صحيفة “السوداني” عن مصادر سيادية أن الاستدعاء جاء بعد رصد مسيرات FH-95 في مطار نيالا بجنوب دارفور الخاضع لسيطرة “قوات الدعم” السريع، إلى جانب تقارير تفيد بإطلاق مسيرات من مطار “أم جرس” في تشاد لمراقبة تحركات الجيش.

وأكد القائم بأعمال السفارة الصينية أن المسيرات لا تتبع بلاده، نافيا أي علاقة لبكين بالدعم السريع، ومشيرا إلى دعم الصين لوحدة السودان واستقراره، مع التأكيد على تطور العلاقات الثنائية لمصلحة البلدين.

العراق يوجه الدعوة للبرهان لحضور القمة العربية في بغداد

وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إلى السودان لدعوة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لحضور القمة العربية في مايو المقبل ببغداد.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له وصل جمهورية السودان الشقيقة لتسليم دعوة رسمية من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد الى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لحضور مؤتمر القمة العربية الرابع والثلاثين المؤمل إقامته في السابع عشر من شهر مايو المقبل في العاصمة بغداد”.

وأضاف البيان أنه “كان في استقبال الوزير نظيره السوداني، كما التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني وبحث معه جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

هذا ويواجه السودان تحديات كبيرة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشمل الصراع المسلح بين الجيش الوطني و”قوات الدعم السريع”، منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، والتي خلفت الحرب آلاف القتلى وملايين النازحين داخليًا وخارجيًا، بالإضافة إلى ذلك، يعاني السودان من أزمة غذائية حادة تهدد ملايين السكان، مع تدهور البنية التحتية وانعدام الأمن في العديد من المناطق.