مجزرة في نيجيريا.. مسلحون يضرمون النار بقرية كاملة

قُتل 11 شخصاً وأُصيب شخصان آخران بجروح خطيرة، في هجوم مسلح استهدف قرية نائية شمال شرق نيجيريا، نفذه مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى جماعات إسلامية متشددة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

ويُعد هذا الهجوم أحدث حلقات العنف المتصاعد في نيجيريا، أكبر دولة من حيث عدد السكان في أفريقيا، والتي تواجه منذ سنوات أزمة أمنية معقدة تتمثل في تمرد جماعات مسلحة تنشط في مناطق واسعة من البلاد.

ووقع الهجوم في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في قرية بوباجو الواقعة على أطراف غابة سامبيسا في ولاية بورنو، وهي منطقة تُعد أحد أبرز معاقل الصراع المسلح في شمال شرق البلاد.

وبحسب روايات سكان محليين، أقدم المسلحون على قتل عدد من الأهالي قبل أن يضرموا النار في منازل داخل القرية، ما تسبب في دمار واسع ونزوح عدد من السكان خوفاً من هجمات إضافية.

وأكد قرويون أنهم قاموا بدفن الضحايا يوم الأربعاء، فيما نُسب الهجوم إلى جماعة “بوكو حرام”، التي تنشط في المنطقة منذ أكثر من عقد وتستهدف القرى النائية بشكل متكرر.

وقال رئيس المجلس المحلي موادا سيدو أوبا، في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس”، إن القرية كانت تُعتبر في السابق ملاذاً أكثر أماناً، قبل أن تمتد إليها أعمال العنف مجدداً، في إشارة إلى تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه السلطات النيجيرية عمليات عسكرية لملاحقة الجماعات المسلحة في الشمال الشرقي، إلا أن الهجمات على القرى النائية ما زالت تتكرر، ما يعكس صعوبة السيطرة الكاملة على المناطق الوعرة والممتدة داخل الغابات.

وتشهد ولاية بورنو منذ سنوات صراعاً مسلحاً مع جماعات متشددة، أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد أعداد كبيرة من السكان، رغم العمليات الأمنية والدعم الدولي المقدم لنيجيريا في إطار مكافحة الإرهاب.

ويخشى مراقبون من أن استمرار هذه الهجمات يعيد التذكير بقدرة الجماعات المسلحة على تنفيذ ضربات مباغتة في مناطق كانت تُصنف على أنها أكثر استقراراً نسبياً.

