ذكرت مجلة أمريكية أن دول “الناتو” صارت تزود نظام كييف بأسلحة قديمة غير فعالة لا تسمح لها بمواصلة القتال ضد روسيا.

وقالت مجلة National Interest: معظم المنظومات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا ليست أكثر من مجرد حديد خردة، وكمثال على ذلك، دبابات AMC-10RC الفرنسية المرسلة إلى كييف، والتي تم تحديثها آخر مرة في عام 2000 وبدأت سحبها من الخدمة بشكل تدريجي عام 2021.

وأكدت المجلة أن المعدات الحربية السوفيتية القديمة التي سلمتها دول الناتو إلى أوكرانيا، لم تلعب دورا كبيرا في المعركة، حيث كان لدى أوكرانيا الكثير منها ودمرت روسيا معظمها.

وأشارت المجلة إلى أن أنه حتى طائرات F-16 التي قدمتها هولندا لأوكرانيا تنتمي إلى الجيل القديم، فيما يؤكد “الناتو” ونظام كييف “أنها ستقلب موازين المعركة”.

وقالت المجلة: إن مساعدات “الناتو” إلى أوكرانيا لم تقدم مساعدة حقيقية، والحرب لن تسير لصالح كييف على أي حال من الأحوال”.