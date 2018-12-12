مجلة تايم تختار جمال خاشقجي شخصية العام‎

وإضافة إلى خاشقجي، اختارت المجلة العريقة تكريم الصحافية الفلبينية ماريا ريسا، والصحافييْن البورميين من وكالة “رويترز” وا لون وكياو سوي او، اللذين يقبعان حاليًا في السجن، وكذلك رئاسة تحرير الصحيفة المحلية الأمريكية “كابيتال غازيت”، التي قُتل خمسة من أعضائها خلال الهجوم الذي وقع في 28 حزيران/يونيو في انابوليس، بولاية ميريلاند.