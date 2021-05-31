مجلسا النوّاب والدولة يبحثان إنجاز ملف المناصب السيادية

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، أمس الأحد، مع اعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة لفرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية، بحضور عضو لجنة مجلس النواب بذات الشأن الهادي الصغير.

وبحث اللقاء ملف فرز ملفات المترشحين للمناصب السيادية لإنجاز هذا الاستحقاق الهام في هذه المرحلة، حيث تم الاتفاق على ضرورة إنهاء هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمجلس النواب.

يُشار إلى أن لجنة استلام وفرز وقبول ملفات المترشحين للمناصب السيادية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 14 لسنة 2021م، أنهت أعمالها في قبول وفرز الملفات أواخر أبريل الماضي، وأحالت رئاسة مجلس النواب ملفات المترشحين التي تم فرزها وقبولها إلى المجلس الأعلى للدولة.