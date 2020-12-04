مجلس «أعمال الليبيين» يُرحب بجهود توحيد المؤسسات المالية والسياسية

رحب مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، بالجهود الخيرة التي تُبذل من اجل توحيد المؤسسات المالية والسياسية داخل البلاد، وأكد على أهمية إشراك القطاع الخاص.

وأكد المجلس في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن توحيد هذه المؤسسات سيكون له المردود الإيجابي على حياة المواطن، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الحل الأمثل للمشاكل خاصة الاقتصادية منها يبدأ من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والذي يسهم بإيجابية في مناحي كثيرة من الاقتصاد الوطني.

وطالب المجلس بتعديل بعض التشريعات وجعل ليبيا مقصدا اقتصاديا عالميا خاصة وأنها تتمتع بغنى الموارد والطاقة والموقع الجغرافي مما يجعلها جاذبة للاستثمار التجاري والصناعي.

يُشار إلى أن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين تأسس في العام 2003 بمدينة طرابلس كمؤسسة أهلية تهدف لخدمة القطاع الخاص في ليبيا والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي.

وتم تأسيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عام 2003، كخطوة لتنظيم صفوف رجال الأعمال الليبيين لخدمة الاقتصاد الوطني، بحسب القائمين عليه.