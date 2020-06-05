مجلس أعيان وحكماء الزنتان يُبارك تحرير كامل المنطقة الغربية

بارك المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان، انتصارات قوات بركان الغضب ودحر عدوان حفتر على العاصمة طرابلس وتحرير كامل المنطقة الغربية.

وقال المجلس في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه: “يبارك ويهنئ المجلس الأعلى لأعيان وحكماء الزنتان للشعب الليبي وما قدمه أبنائه من انتصارات وملاحم أسطورية في صد العدوان وتحرير كامل المنطقة الغربية ودحر المعتدي ولتقينه درس في فنون القتال والتضحية لن ينساه.

وأشار البيان إلى أن حقيقة هذا الانتصار هو هزيمة لمشروع قوى الشر المتمثلة في بعض الأنظمة العربية الداعمة لعودة ليبيا للدكتاتورية والاستبداد وحكم العسكر، بحسب البيان.

وأكد مجلس أعيان وحكماء الزنتان على عدة نقاط في بيانه تمثلت في:

يجب تطهير كامل البلاد من أيادي العمالة ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بثورة فبراير وأهدافها.

لا تفاوض ولا جلوس مع خليفة حفتر أو الاعتراف به كشريك في الصلح ويجب ملاحقته أينما حل وتقديمه للعدالة.

وضع إستراتيجية فيما بعد العدوان وإعادة بناء الجيش بالطرق الصحيحة وقطع الطريق على المتربصين بليبيا وأمنها.