مجلس أمازيغ ليبيا يدعو إلى الوقوف صفا واحداً لصد عدوان حفتر

دعا المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا القوات العسكرية والقوات المساندة لها في جميع المدن الأمازيغية إلى الوقوف صفا واحدا لصد عدوان عناصر حفتر.

وفي بيان له، الاثنين، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، قال المجلس إنه يتابع تحركات عناصر حفتر في صرمان وصبراتة والوطية، بهدف استفزاز مدينتي الزاوية وزوارة لإشعال الحرب في المنطقة التي سيترتب عنها المزيد من المعاناة لليبيين.

ونوه مجلس أمازيغ ليبيا بأنه لا يتحمل مسؤولية ما قد يحصل من دمار وتضرر للمنشآت النفطية في المنطقة ومجمع مليتة للغاز جراء أي اعتداء من القوة المهاجمة.

كما حمَّل المجلس البعثة الأممية المسؤولية القانونية بالالتزام بحماية العرقيات الإثنية وفقا لمعاهدات ومواثيق الأمم المتحدة ذات العلاقة.

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