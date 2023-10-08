مجلس أمازيغ ليبيا يرفض القوانين الانتخابية

أعلن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، رفضه التام للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النوّاب واعتبارها كأن لم تكن.

وأرجع المجلس في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، سبب رفضه إلى افتقار القوانين إلى الحد الأدنى من المعايير الدولية والوطنية.

وأشار البيان إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية على هذا النحو هو تأكيد على وجود نوايا غير سليمة تستهدف حقوق المكونات الليبية.

وطالب مجلس أمازيغ ليبيا بالإنصاف والعدالة في تقسيم وتوزيع الدوائر ومراعاة المعايير الدولية في ذلك.

كما وجه المجلس الاتهام إلى البعثة الأممية بالمشاركة فيما وصفه بالعبث الدستوري وبأنها أصبحت لعبة بأيدي أطراف داخلية وخارجية، مطالبا إياها بأداء دورها في تحري وتأكيد الأخذ بالمعايير الدولية في وضع القوانين الانتخابية.