مجلس أمازيغ ليبيا يُحمَّل الرئاسي مسؤولية أمن زوارة والمنطقة بالكامل

حمَّل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، المجلس الرئاسي وبصفته القائد الأعلى للجيش المسؤولية الكاملة لحفظ وسلامة أمن مدينة زوارة والمنطقة بالكامل.

جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا ‎الهادي برقيق، تعليقا على الأحداث التي شهدتها مدينة زوارة أمس الأربعاء.

وقال برقيق إن المجلس تابع وبكل أسف الأحداث التي وقعت في مدينة زوارة، والتي كان القصد منها بشكل مباشر تهديد المدنيين وتهديد أهالي زوارة وهذه رسالة حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ”حكومة تصريف الأعمال” ووزير داخليتها المكلف، بحسب المجلس.

وأضاف مجلس الأمازيغ أن ما أقدمت عليه قوات حكومة الوحدة الوطنةي هو انتهاك واستهداف للأطفال والمدنيين.

وأعلن برقيق عن توجههم إلى المجتمع الدولي وإلى مجلس الأمن لمطالبته بحماية أبنائهم لأنهم يواجهون حرب عرقية وقبلية تقدمها حكومة تصريف الأعمال يقودها وزيرها المكلف، حسب وصفه.

واختتم رئيس مجلس أمازيغ ليبيا تصريحه بالقول: “حق الدفاع وحق الرد مكفول لنا وحماية أبنائنا واجب علينا ونجد أنفسنا مجبرين علي التواصل مع المحاكم الدولية وتحويل قضيتنا للنظر فيها وعند اتخادنا لهذه الخطوة فإنه لا رجوع عنها ابدً”.