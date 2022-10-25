مجلس أمناء ديوان الحبوب يعقد اجتماعه الأول

ترأس محمد الحويج رئيس مجلس أمناء ديوان الحبوب وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع الأول للمجلس، الذي عُقِد بديوان الوزارة في طرابلس، اليوم الثلاثاء.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس وزير المالية خالد المبروك ووكيل وزارة الزراعة محمد التركي ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة، والمدير العام بديوان الحبوب حسين العمامي بصفة مؤقتة حتى يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، ونائب المدير العام ونيس العبيدي.

واستعرض الاجتماع قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء ديوان الحبوب، وكذلك قرار تشكيل لجنة تأسيسية تتولى إعداد خطة عمل ديوان الحبوب والهيكل التنظيمي والميزانية التأسيسية، كما تم عرض مقترح الهيكل التنظيمي ومشروع الميزانية لديوان الحبوب.

وأوصى الاجتماع في الختام، بإحالة مشروع الميزانية إلى وزارة المالية، وتكليف حسين العمامي مدير عام ديوان الحبوب بصفة مؤقتة حتى يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتسمية ونيس العبيدي نائب المدير العام بديوان الحبوب، كما أوصى الحاضرون بتضمين ملاحظات الأعضاء حول الهيكل التنظيمي وعرضه خلال الاجتماع المقبل.

يُشار إلى أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أصدر قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء ديوان الحبوب، يتولى دعم الإنتاج الوطني من الحبوب عبر أدوات الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن والاستقرار في معدلات الأسعار والكميات المعروضة من هذه السلعة، إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي للدولة منعا لمظاهر المضاربة والاحتكار فيها وتصدير الفائض من المخزون، ويرأس مجلس أمناء ديوان الحبوب وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية وزراء المالية، والتخطيط، والزراعة والثروة الحيوانية، ورئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي.