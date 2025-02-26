مجلس إدارة المركزي يعقد اجتماعه الثاني«لعام 2025» في مدينة سبها

عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في مدينة سبها اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة المحافظ وحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود جدول الأعمال اهمهما متابعة مؤشرات سعر الصرف و تغطية الطلب على النقد الاجنبي و مستوى الإيرادات النفطية الموردة للمصرف، كما قرر المجلس حث المصارف على التوسع في انتشار الفروع والوكالات المصرفية في مناطق الجنوب وصيانة الفروع القائمة والتوسع في انتشار خدمات الدفع الالكتروني وتوفير السيولة بشكل مستمر.

وعلى هامش الاجتماع قام المحافظ ناجي محمد عيسى وكافة اعضاء المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة سبها بدأت بفرع المصرف المركزي في سبها، ومن ثُم زيارة ميدانية للوقوف على جهود فروع المصارف التجارية وامتثالها لتعليمات المصرف المركزي تجاه خطة حلحلة ازمة شح السيولة النقدية، وتعزيز انظمة الدفع الالكتروني، واستعداد موظفي المصارف التجارية وأفراد امن المرافق و المنشاءات في المنطقة الجنوبية بخدمة المواطنين وتنظيم عمل الفروع.