مجلس إدارة مؤسسة النفط يجتمع مع الشركات النفطية

عُقِد اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد، مع رؤساء لجان إدارات الشركات النفطية، برئاسة فرحات بن قدارة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كل من الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وكيل عام وزارة النفط وعضو مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة حسين عبد الله صافار وأحمد عمار ومسعود سليمان موسى.

وأشار فرحات بن قدارة في مستهل الاجتماع، إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي للتعارف بين مجلس الإدارة ورؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية، وستتلوه سلسلة اجتماعات أخرى للاستماع إلى كل شركة على حدة، ومناقشة كل الأمور التي تخصها، والتعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجهها، ومحاولة تذليل هذه الصعوبات، ومناقشة الأمور الفنية مع الإدارات المختصة في الاجتماعات الفنية.

وشدّد بن قدارة على حرص مجلس الإدارة على استعادة الإنتاج والوصول به إلى معدلات عالية في أقرب وقت، بعد رفع القوة القاهرة خصوصا في حقول إنتاج الغاز المزودة لمحطات الكهرباء، وذلك لرفع معاناة المواطن من انقطاع التيار الكهربائي والتقليل من ساعات طرح الأحمال، وأعطى توجيهاته لشركة البريقة لتسويق النفط بسرعة وضع حلول للمناطق التي تعاني من نقص في الوقود.

وأكّد بن قدارة على ضرورة الاهتمام بتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين والرفع من كفاءاتهم، والحرص على تطبيق إجراءات السلامة والمحافظة على البيئة والمحيط، والاهتمام ببرامج التنمية المكانية كأساس لتحقيق الاستقرار الأمني والمجتمعي في مناطق العمليات النفطية، مشددا على عزم مجلس الإدارة على إحداث نقلة نوعية في تطوير القطاع بالشراكة مع مؤسسات عالمية.

هذا وذكر أعضاء مجلس الإدارة في مداخلاتهم، أنه سيجري التواصل مع الجهات التي لها علاقة بالمؤسسة الوطنية للنفط لحلحة كافة الصعوبات التي تواجه الشركات، والاستمرار في الإنتاج لتحقيق معدلات إنتاج عالية.

من جانبهم عبّر رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية، عن تهانيهم لمجلس الإدارة الجديد، متمنين لهم كل التوفيق في إدارة قطاع النفط بالشكل المطلوب، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية لمؤسسة النفط على فيسبوك.