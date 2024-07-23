مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا يتخذ عددا من القرارات

عقد مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار اجتماعًا، الاثنين، بمقر المحفظة في العاصمة طرابلس، اتخذ خلاله عددا من القرارات.

وأفادت المحفظة عبر حسابها على منصة إكس «تويتر سابقا»، بأنه تم خلال الاجتماع اعتماد محضر التسوية الموقع بين المحفظة وصندوق الاستثمار الداخلي، والذي تم بموجبه الاتفاق على استعادة المحفظة لثلاثة مشاريع كانت من بين المشاريع التي قامت اللجنة الشعبية العامة (سابقًا) عام 2010 بنقل تبعيتها من المحفظة إلى الصندوق، وظلت متوقفة منذ ذلك التاريخ، وتشمل هذه المشاريع (مصنع أسمنت مصراتة، وميناء مليته للخدمات النفطية، ومصفاة زوارة).

وصادق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على الاتفاقية الموقعة بين شركة ليبيا للنفط المشتركة وشركة رويال التركية لتأسيس الشركة الليبية التركية للصناعات البتروكيماوية، والتي ستقوم بإنشاء مصنع لمادة البيتومين.

ووافق مجلس إدارة المحفظة على المذكرة المعروضة من قبل رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للنفط المشتركة بشأن تسمية مدير عام للشركة، بالإضافة إلى إعادة تسمية مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو).

كما استعرض اجتماع مجلس الإدارة تقرير لجنة شراء مبنى إداري كمقر للمحفظة، قدمه رئيس اللجنة. وتمت التوصية باستمرار اللجنة في استكمال دراسة العروض والمفاضلة بين البدائل المعروضة، وتقديم تقرير نهائي للعرض في الاجتماع القادم لمجلس إدارة المحفظة.

هذا وتمّ الاتفاق على وضع جدول لمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات التابعة للمحفظة.

ويترأس مجلس إدارة محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار حاليا مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.

وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.