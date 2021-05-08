المجلس الأعلى للدولة يرفض «بيان الدول الخمس» ويعتبره تدخلاً في الشأن الليبي

أعلن المجلس الأعلى للدولة، عن رفضه البيان المشترك الصادر عن سفارات (ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة) في ليبيا، بشأن انتخابات 24 ديسمبر.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعرب المجلس الأعلى للدولة عن تعجبه الشديد من البيان الصادر عن سفارات الدول الغربية الخمس لدى ليبيا، بشأن الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، واعتبر المجلس أن هذا البيان تدخلا في الشأن الداخلي الليبي، وانتهاكا للسيادة.

وأكد المجلس أن “انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة الأجانب على الأرض، بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل قاطع، واستقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به”.

كما شدّد بيان المجلس، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد على أسس دستورية متينة، وحض سفراء الدول الأجنبية على عدم تجاوز مهام عملهم التي حددتها الأعراف الدبلوماسية، وأن تراعي قوانين الدولة المستضيفة لها والالتزام بها وعدم القفز عليها تحت أية ذريعة كانت.