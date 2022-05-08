مجلس الأمن الدولي يدعو إلى حل سلمي لأزمة أوكرانيا

دعا مجلس الأمن الدولي، إلى حل سلمي للأزمة التي تشهدها أوكرانيا، وذلك في أول بيان يُصدره منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من شهرين، حيث أعرب المجلس عن قلقه العميق فيما يتعلق بالسلام والأمن في أوكرانيا.

وأضاف البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة بصفتها رئيسة لمجلس الأمن الدولي، أن المجلس يعرب عن دعمه القوي لجهود للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في البحث عن حل سلمي”، مشيرا إلى أن غوتيريش سيطلع مجلس الأمن في الوقت المناسب.

وقال مجلس الأمن، في بيانه، إن جميع الدول الأعضاء الخمسة عشر تعهدت، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، على الالتزام بتسوية النزاعات الدولية بـ”الوسائل السلمية”.

من جهتها قالت سفيرة النرويج بمجلس الأمن منى يول في تصريح للصحفيين، إن هذا هو أول قرار بالإجماع يتخذه المجلس بعد هذه الحرب المروعة التي بدأت في أوكرانيا”.

بدوره ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان: “كما قلت مرارًا، يجب أن يتحد العالم لإسكات البنادق ودعم قيم ميثاق الأمم المتحدة”، وأضاف: “أرحب بهذا الدعم وسأواصل بذل قصارى جهدي لإنقاذ الأرواح وتقليل المعاناة وإيجاد طريق السلام”.

والبيان الذي أعدته النروج والمكسيك لا يمضي إلى حد دعم وساطة “غوتيريش” كما نصت صيغة أولى للنص الذي كان موضوع تفاوض منذ الخميس، وطلب البيان أخيراً من الأمين العام للمنظمة الدولية رفع تقرير بعد تبني البيان، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

ولدى سؤاله عمّا دفع روسيا التي تمارس عرقلة منذ فبراير في مجلس الأمن، إلى الموافقة على النص، قال دبلوماسي في تصريح لـ”فرانس برس” إن “أهم ما في النص تم سحبه”.