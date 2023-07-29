مجلس الأمن الدولي يُدين انقلاب النيجر

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة، المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.

وفي بيان أقره مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الجمعة، أعرب أعضاء المجلس الـ15 عن إدانتهم بشدة المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعية للنيجر على نحو غير دستوري، ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم، مشددين على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي.