مجلس الأمن الدولي يُرحب باعتماد حكومة الوحدة الوطنية

رحب مجلس الأمن الدولي، بمصادقة مجلس النواب الليبي على حكومة الوحدة الوطنية، داعيا الحكومة الجديدة للاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر المقبل.

وشدّد مجلس الأمن في بيان رئاسي صدر الجمعة، على أهمية توحيد مؤسسات ليبيا بموجب خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020.

ودعا مجلس الأمن كل السلطات والأطراف الليبية إلى ضمان التسليم السلس لجميع الاختصاصات والواجبات إلى الحكومة المؤقتة الجديدة، داعيا إياها إلى تحسين توفير الخدمات للشعب الليبي وإطلاق عملية مصالحة وطنية.

وحث المجلس جميع الأطراف بما في ذلك الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على احترام ودعم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الكامل بما في ذلك عبر سحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا بدون مزيد من التأخير والامتثال بشكل كامل للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة بما يتوافق مع قرارات المجلس ذات الصلة.

كما شدد البيان على أهمية وجود آلية فعالة وذات مصداقية بقيادة ليبية لمراقبة وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة، ورحب بنشر فريق أممي طليعي إلى ليبيا.

وأقر المجلس بالحاجة للتخطيط لنزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الجماعات المسلحة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل أمني جامع بقيادة مدنية لليبيا ككل.

مجلس الأمن شدّد أيضاً، على دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص للأمين العام يان كوبيش، ومنسق البعثة رايسدون زينانغا ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون.

كما أكد المجلس التزامه القوي بالعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة، وبسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.