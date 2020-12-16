مجلس «الأمن الدولي» يُوافق على مبعوثين جديدين للأمم المتحدة لليبيا والشرق الأوسط

مجلس الأمن وافق على تعيين المبعوث الأممي الحالي للشرق الأوسط، البلغاري نيكولاي ملادينوف، وسيط الأمم المتحدة الجديد في ليبيا بعد تخلي إفريقيا عن المنصب وأكثر من 8 أشهر من الانقسامات في مجلس الأمن.

أعلن مجلس الأمن الدولي موافقته على اقتراح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا للمنظمة إلى ليبيا، والنرويجي تور وينسلاند مبعوثا إلى الشرق الأوسط.

وسيحل ملادينوف الذي أمضى السنوات الخمس الماضية وسيطا للأمم المتحدة بين الكيان الصهيوني وفلسطين مكان غسان سلامة، الذي تنحى عن منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في مارس الماضي بسبب الإجهاد وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

أما وينسلاند الذي سيصبح المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط، فيشغل حاليا منصب المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

يذكر أن آخر مبعوثي الأمم المتحدة في ليبيا كان اللبناني غسان سلامة الذي استقال في أوائل آذار/مارس لأسباب صحية.

ومنذ ذلك الحين، تولت نائبته الأميركية ستيفاني ويليامز المنصب بالإنابة وتوصلت مؤخرًا إلى اتفاق لإجراء انتخابات في ديسمبر 2021.