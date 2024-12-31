مجلس الأمن القومي الإيراني: ستظهر مقاومة جديدة في سوريا لمواجهة إسرائيل

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، قوله إن “مقاومة جديدة” ستظهر في سوريا لمواجهة إسرائيل بعد سقوط الرئيس بشار الأسد”.

وبحسب الوكالة، قال أحمديان:”مع احتلال الأراضي السورية من قبل الكيان الصهيوني، ولدت مقاومة جديدة ستظهر في السنوات المقبلة”.

وشدد أحمديان خلال اجتماع مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على أن “المقاومة” ضد إسرائيل “لم تضعف” بعد سقوط “الأسد” في 8 ديسمبر”.

يذكر أنه “ومنذ سقوط النظام في سوريا، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية التي استهدفت منشآت عسكرية سورية، كما توغلت القوات الإسرائيلية في مواقع استراتيجية بالمنطقة العازلة حيث ينتشر جنود الأمم المتحدة عند الحدود بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة”.