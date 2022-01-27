مجلس الأمن بصدد التمديد لمهمة البعثة الأممية في ليبيا

من المتوقع أن يصدر مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق اليوم الخميس، قرارا بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين في المجلس قولهم، إن “مجلس الأمن الدولي يمدد، الخميس، مهمته السياسية في ليبيا حتى 15 سبتمبر المقبل، دون اتخاذ موقف جديد من الانتخابات التي أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب “الانقسامات العميقة” بين أعضائه بشأن الملف الليبي.

واقترحت بريطانيا مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لسنة أخرى، ينص على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية “خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن”.

ودعا النص، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “وقف كل دعم للمرتزقة في البلاد وسحبهم فورًا، وألا تتدخل دول المنظمة في النزاع”.

يُشار إلى أن المجلس مدد مهمة البعثة في ليبيا، أواخر سبتمبر الماضي، حتى نهاية شهر يناير الحالي، ويُذكر أن البعثة أُنشئت في 16 سبتمبر 2011، ويتم تجديدها سنويا.