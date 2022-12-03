مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة يوم 16 من ديسمبر الجاري، حول تطورات الوضع في ليبيا.

وستتضمن الجلسة إحاطة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، هي الثالثة له منذ توليه منصبه في سبتمبر الماضي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وكان موقع “أفريكا أنتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، قد كشف في وقت سابق، عن دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي للمبعوثين الخاصين للبلاد إلى اجتماع في تونس يوم 8 ديسمبر.

وذكر الموقع أنّ المبعوثين الذين سيحضرون الاجتماع هم المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند والفرنسي بول سولير، مشيرا إلى أنّ الأجندة هي مناقشة العملية التي لا تزال افتراضية لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار الموقع إلى أنّ باتيلي أثار هذه القضية خلال جولته الدولية في نوفمبر التي شملت أنقرة والدوحة وأبوظبي، وأنّ اجتماع تونس سيعقد قبل وقت قصير من انعقاد مجلس الأمن منتصف ديسمبر لمناقشة الوضع في ليبيا.