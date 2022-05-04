مجلس الأمن يبحث نهاية الشهر الجاري الوضع في ليبيا

يُناقش مجلس الأمن الدولي، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 26 مايو الجاري، الوضع في ليبيا، ومن المنتظر أن تُقدم البعثة الأممية ولجنة العقوبات إحاطة بالخصوص أمام المجلس.

وأعلنت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة (DPPA) أنه من المقرر أن يناقش مجلس الأمن يوم 26 مايو المقبل حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا.

وذكرت إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة (DPPA)، في بيان لها، أن مجلس الأمن برئاسة الولايات المتحدة يناقش حماية المدنيين خلال الصراع والأمن الغذائي في ليبيا وأوكرانيا والعراق ولبنان وسوريا واليمن والسودان والصومال والشرق الأوسط.

وقرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضية، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر.

وصوت أعضاء المجلس بالإجماع، على قرار مشروع قرار قدمته بريطانيا قضى بـ”تمديد تقني” لولاية البعثة الأممية لمدة 3 أشهر، تنتهي أواخر يوليو المقبل.

وقرار التمديد هو الرابع الذي يصدره مجلس الأمن الدولي منذ منتصف سبتمبر العام الماضي، فيما لم يتمكن أعضاء المجلس من تسوية خلافاتهم بشأن تعيين مبعوث خاص جديد للبعثة الأممية.