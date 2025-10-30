مجلس الأمن يحذّر من كارثة إنسانية في الفاشر

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في شمال دارفور، مؤكداً أن الهجوم خلّف آثاراً مدمرة على المدنيين وعمّق الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وأشار المجلس، في بيان صدر اليوم الخميس وتناقلته وسائل إعلام عربية، إلى قلقه البالغ من تصاعد العنف داخل المدينة ومحيطها، محذراً من تداعيات إنسانية خطيرة قد تترتب على استمرار الحصار ونقص الإمدادات الإغاثية.

وحثّ مجلس الأمن قوات الدعم السريع على التنفيذ الفوري لأحكام القرار رقم 2736، الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين، كما طالب جميع أطراف النزاع في السودان بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات دون استثناء.

وفي موازاة ذلك، أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن قلقها الشديد إزاء الهجمات الواسعة الجارية في الفاشر، مؤكدة استمرار جهودها للتحقق من وقوع جرائم محتملة في شمال دارفور وجمع الأدلة لضمان العدالة.

الجيش السوداني يرسل قادة كبارا إلى الأبيض و”الدعم السريع” تبدأ سحب قواتها من الفاشر

أرسلت هيئة أركان الجيش السوداني مجموعة من كبار القادة العسكريين إلى غرفة العمليات المركزية في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، في خطوة وُصفت بأنها جزء من تعديل جديد في إدارة العمليات العسكرية.

وقالت مصادر عسكرية لموقع سودان تربيون إن انتقال القادة إلى الأبيض يأتي بعد تصاعد المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في إقليمي كردفان ودارفور، حيث سيطرت الأخيرة على مدينتي الفاشر وبارا خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت المصادر أن الجيش يستعد لتنفيذ هجمات على مواقع تابعة للدعم السريع في كردفان، وسط محاولات لإعادة تنظيم خطوط القتال بعد خسائر ميدانية مؤثرة.

في المقابل، كشفت مصادر ميدانية عن مغادرة القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو مدينة الفاشر برفقة قوة خاصة، بعد أن بدأت قواته سحب وحداتها من المدينة على مرحلتين، الاثنين والأربعاء الماضيين.

وأعلن قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي مساء الأربعاء، أن قواته ستنسحب من الفاشر بعد الانتهاء من إزالة الألغام تمهيدًا لعودة السكان، فيما أشارت تقارير صحفية إلى تحرك القوات المنسحبة نحو منطقة طويلة.

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم وفيات الأمهات في اليمن وتدعو لدعم عاجل للقطاع الصحي المنهار

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن اليمن يسجل أعلى معدلات وفيات الأمهات في المنطقة، نتيجة غياب الرعاية الطبية أثناء الولادة، مما يهدد حياة الأمهات والمواليد على حد سواء.

وأوضح الصندوق، في بيان نشره اليوم الخميس عبر منصة إكس، أن ارتفاع عدد الولادات دون إشراف طبي كافٍ يفاقم الأزمة الصحية، مشيراً إلى أن المساعدات النقدية والقسائم التي يقدمها تسهم في تمكين النساء من الحصول على خدمات الأمومة والولادة الآمنة.

وأكد أن دعم المانحين يساعد الصندوق في تحسين جودة الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها، لكنه شدد على أن الرسوم الطبية الباهظة، وتكاليف النقل، وبعد المسافات، تمثل عوائق رئيسية أمام النساء، خاصة في ظل توقف نحو نصف المراكز الصحية عن العمل.

وفي السياق ذاته، أعلنت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي تخصيص 40 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية لليمن، ليرتفع إجمالي الدعم الأوروبي لعام 2025 إلى 120 مليون يورو، فيما بلغ إجمالي المساعدات منذ عام 2015 نحو مليار يورو.

ويواجه اليمن أزمة إنسانية هي الأشد في العالم، إذ يعاني أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 19.5 مليون شخص من نقص حاد في الغذاء، بينما يواجه 17.1 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم مليونا طفل يعانون من سوء التغذية، منهم نصف مليون في حالة حرجة.

وتقترب المنظومة الصحية في البلاد من الانهيار الكامل بسبب إغلاق العديد من المرافق الطبية ونقص التمويل، فيما يهدف الدعم الدولي الجديد إلى تأمين مساعدات غذائية وصحية عاجلة للمناطق الأكثر عرضة لخطر المجاعة، في ظل استمرار الحرب والانقسام منذ سيطرة جماعة أنصار الله على العاصمة صنعاء عام 2014.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان قوات الدعم السريع الأحد الماضي سيطرتها على الفرقة السادسة في الفاشر عقب معارك وصفتها بـ”الحاسمة” ضد الجيش السوداني، في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من تدهور كارثي للأوضاع الإنسانية، حيث يُقدّر أن نحو 260 ألف مدني، نصفهم من الأطفال، يعيشون تحت الحصار مع انقطاع شبه تام للمساعدات الإنسانية.

وزير المالية السوداني يتهم نظام أبوظبي بدعم ميليشيات الفاشر ويحمّل الدول الصامتة مسؤولية الجرائم

أدان جبريل إبراهيم، وزير المالية الاتحادي السوداني ورئيس حركة العدل والمساواة، ما وصفه بالمجازر البشعة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، موجهاً انتقادات حادة للدول التي تلتزم الصمت، ومتهماً نظام أبوظبي بدعم الميليشيات التي ارتكبت هذه الجرائم، على حد تعبيره.

وقدّم إبراهيم، في بيان نقله موقع المشهد السوداني، تعازيه لأسر الضحايا، مشيداً بصمود سكان الفاشر الذين واجهوا الهجوم رغم قلة العتاد، مؤكداً أن تضحياتهم شكلت سداً منيعاً أمام تمدد العدوان.

واتهم إبراهيم ما وصفه بعصابات نظام أبوظبي الإرهابية بارتكاب الجرائم في الفاشر، محذراً الدول التي تلتزم الصمت من أن التاريخ لن يغفر دعمها لتسليح الميليشيات، كما انتقد المنظمات الدولية لعجزها عن إيصال المساعدات الإنسانية، معتبراً ذلك ازدواجية في المعايير.

ودعا وزير المالية إلى توحيد الصف الوطني ومراجعة الأداء العسكري والتخطيطي لمواجهة ما وصفه بالمخططات الخارجية الرامية لإعادة تشكيل خارطة المنطقة، مؤكداً أن إرادة السودانيين ستفشل تلك المخططات.

وختم إبراهيم بيانه بالتأكيد على أن المعركة لا تزال طويلة، وأن السودان لن ينسى تضحيات شهداء الفاشر، متعهداً بمحاسبة كل من تورط في الجرائم.