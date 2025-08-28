مجلس الأمن يدعو إلى هدنة فورية في غزة وأمريكا تعترض.. ساعر: لن تكون هناك دولة فلسطينية

دعا 14 عضواً في مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إلى هدنة فورية ودائمة وغير مشروطة في قطاع غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى، في بيان مشترك أعربوا فيه عن قلقهم العميق من خطر وقوع مجاعة في القطاع.

وشدد البيان على أن المجاعة في غزة من صنع الإنسان، وأن القانون الدولي الإنساني يمنع استخدام التجويع كسلاح في النزاعات، مطالبين إسرائيل برفع جميع القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية دون شروط أو تأخير، وعدم توسيع العمليات العسكرية في القطاع.

وأكد نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، في جلسة لمجلس الأمن، أن الأوضاع في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تتدهور بشكل غير مسبوق، مع تزايد القصف الإسرائيلي، وارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، ونزوح السكان، وتوسع المستوطنات وتصاعد العنف في الضفة.

وأوضحت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، جويس مسويا، أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون الجوع الشديد، مع توقعات بزيادة الأعداد في الأشهر القادمة، وأن الأطفال والنساء الحوامل معرضون بشكل خاص لمخاطر سوء التغذية الحاد.

ودعت مسويا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، محذرة من أن الفشل في التحرك الآن قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن تغييرها.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي لم يشارك في البيان المشترك.

مئات النساء الإسرائيليات يحتجن أمام منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل أسرى مع حماس

تظاهرت المئات من النساء الإسرائيليات، اليوم الخميس، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، حاملات شعارات تطالب بصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، بينها شعار “لن نغادر حتى يغادر الجميع غزة”.

وأفادت صحيفة “معاريف” أن المتظاهرات طالبن بعودة الأسرى والرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، مشددات على أن “الأسرى والرهائن يتضورون جوعًا في الأنفاق، بينما نتنياهو وشركاؤه يقطعون نقاش الحكومة ويستمتعون بالطعام في مطاعم فاخرة”.

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من واشنطن: “لن تكون هناك دولة فلسطينية”

في تصريح صادم وردًا على موجة الاعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن “لن تكون هناك دولة فلسطينية”، مؤكدًا رفض إسرائيل القاطع لهذا المسار.

وجاءت تصريحات ساعر عقب اجتماعه مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، حيث وصف اللقاء بأنه “جيد جدًا”، وناقش الطرفان الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة الحرب في غزة، وملفات لبنان وسوريا، إلى جانب ما وصفاه بـ”النفوذ الخبيث لإيران”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن اللقاء تناول التحضيرات قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما جدد روبيو، بحسب بيان أمريكي، “التزام واشنطن الثابت بأمن إسرائيل”، مشددًا على أهمية التعاون الثنائي لضمان استقرار المنطقة.

في السياق ذاته، صرح نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن بلاده “لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين”، مشككًا في وجود “حكومة فاعلة” يمكن الاعتراف بها.

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ تتسارع فيه تحركات دولية بقيادة بريطانيا وفرنسا وكندا نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وسط ضغوط متزايدة على حكومة نتنياهو لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة هناك.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن بالفعل نيّة بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك “وفاء بالتزام تاريخي لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط”.