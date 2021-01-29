مجلس الأمن يدعو لإخراج المرتزقة واحترام وقف إطلاق النار في ليبيا

دعا مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، كافة الأطراف الليبية والدولية إلى احترام اتفاق وقف النار بالكامل، وحظر الأسلحة على النحو المنصوص عليه في قرارات المجلس ذات الصلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس مجلس الأمن السفير التونسي طارق الأدب، الذي تتولي بلاده رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس حول ليبيا.

ونقلت شبكة “الجزيرة عن الأدب قوله: “دعا أعضاء مجلس الأمن بجلسة المشاورات المغلقة لانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا دون مزيد من التأخير، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تماشياً مع اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر الماضي، ومخرجات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأوضح السفير التونسي في تصريحاته أن أعضاء مجلس الأمن تمت إحاطتهم بالتقدم الذي أحرزه منتدى الحوار السياسي الليبي بما في ذلك اعتماد خارطة الطريق للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر 2021 المتفق عليها في تونس، واعتماد آلية اختيار لسلطة تنفيذية مؤقتة.

وفي سياقٍ ذي صلة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فورا، قائلا “اتركوا الليبيين وشأنهم”.

وأكد غوتيرش في تصريحات للصحفيين، نقلتها وكالة “رويترز” أمس الخميس، أن وقف إطلاق النار مازال قائما، والذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف خلال شهر أكتوبر من العام الماضي

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه “من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى بنغازي أولا ثم إلى طرابلس، ومن هناك يرجعون ويتركون الليبيين وشأنهم، لأن الليبيين برهنوا أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن تُركوا لحالهم”.