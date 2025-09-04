مجلس الأمن يرحب بخارطة الطريق الأممية في ليبيا

رحب مجلس الأمن الدولي بخارطة الطريق التي أعلنتها مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة إلى ليبيا، هانا تيته، داعياً جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط فيها بشكل كامل وشفاف.

وأكد المجلس على ضرورة تقديم التنازلات اللازمة لدفع العملية السياسية قدماً، مشدداً على دور المجتمع الدولي في دعم هذه الجهود، وحث الأطراف الليبية على المشاركة في خريطة الطريق دون شروط مسبقة.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، مؤكدين أهمية إحراز تقدم لتوحيد جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية، لضمان استقرار الدولة.

كما دعا المجلس المؤسسات المعنية إلى استكمال الترتيبات المالية ووضع ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي، وأبدى ترحيبه بإجراء الانتخابات البلدية في بعض البلديات، مع الإشارة إلى تعليقها في بلديات أخرى.

المصدر: RT