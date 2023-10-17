مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار في غزة

رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الروسي الذي اقتُرح لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وصوتت روسيا والصين والغابون وموزمبيق والإمارات لصالح مشروع القرار فيما صوتت ضده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت وهي البرازيل ومالطا وألبانيا وسويسرا وإكوادور وغانا.

وبذلك فشل المشروع في الحصول على الحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وعددها 9 في المجلس المؤلف من 15 عضوا.

وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، بعد التصويت: “نأسف لأن المجلس وجد نفسه مجددًا رهينة للأنانية، وللنوايا الأنانية للكتلة الغربية من البلدان”.

وفي وقت سابق، أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الوفد الروسي طلب التصويت على مشروع قراره بشأن هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة.

وقال بوليانسكي في تصريحاته له: “أرسلنا مشروع القرار إلى أعضاء مجلس الأمن وطلبنا التصويت عليه ونتوقع أن تؤكد البرازيل، التي ترأس المجلس، إجراء التصويت قريبا”.

ووزعت البعثة الروسية الدائمة يوم الجمعة الماضية، مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

ويعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، كما يؤكد على وجوب حماية السكان المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك.

وجاء في مشروع القرار: “نعتقد أن الحل الطويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوسائل السلمية. وندعو إلى وقف فوري طويل الأمد لإطلاق النار تحترمه جميع الأطراف”.