مجلس الأمن.. يطالب حفتر بقبول نتائج مؤتمر برلين

مجلس الأمن الدولي يُطالب بالعمل لتحقيق وقف إطلاق النار. [أرشيف/إنترنت]

طالب أعضاء مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع بليبيا، للعمل بشكل بناء في إطار اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، لتحقيق وقف لإطلاق النار في البلاد.

وقال ممثل فيتنام بمجلس الأمن الدولي، دانغ دين كوي، الذي تترأس بلاده رئاسة المجلس: “إن “الأمين العام للأمم المتحدة أطلع أعضاء مجلس الأمن على نتائج أعمال مؤتمر برلين حول ليبيا”، مشيرا إلى أن “أعضاء مجلس الأمن رحبوا بالنتائج التي حققها الزعماء الدوليون في هذا المؤتمر”.

وأضاف أن “أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعوا الأطراف الليبية إلى المشاركة البناءة في عمل اللجنة العسكرية المشتركة “5 + 5″، من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن”.

حيث وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة علنية لخليفة حفتر إلى “القبول الكامل بمخرجات مؤتمر برلين”، مشددا على أهمية “إظهار القيادة في مثل هذه المواقف، من أجل بقاء ليبيا موحدة وقادرة على أن يحكمها الليبيون في سلام وأمن وتعاون مع جيرانها”.

وكما طالب غوتيريش جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، لافتا إلى أن “الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس (أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) كانت متواجدة في مؤتمر برلين”.

واعتبر مؤتمر برلين “خطوة هائلة”، لأنه جمع الدول ذات التأثير المباشر أو غير المباشر في ليبيا، على طاولة واحدة، وأعلنوا التزامهم بعدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، والتزامهم بدعم وقف إطلاق النار وتعزيز العملية السياسية.