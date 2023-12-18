مجلس الأمن يعقد جلسة إحاطة حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم 18 ديسمبر جلسة إحاطة حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

و بحسب موقع الهيئة العامة للأمم المتحدة، يستمع المجلس لتقرير الأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكرت البعثة الأممية في ليبيا على صفحتها على فيسبوك، أن الممثل الخاص للأمين العام عبد اللهِ باتيلي، سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تطورات الأوضاع في ليبيا اليوم الأثنين الموافق 18 ديسمبر 2023 – الساعة الخامسة مساءً بتوقيت طرابلس، موضحة أن الإحاطة ستبث على الهواء مباشرة على تلفزيون الأمم المتحدة الرقمي.