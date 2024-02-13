مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة حول ليبيا الخميس القادم

يعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الخميس، اجتماعاً خاصاً لاستعراض تطورات الأحداث في ليبيا، في سياق الاجتماعات الدورية التي يعقدها المجلس كل شهرين لاستعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب موقع الأمم المتحد، من المقرر أن يلقى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس البعثة الأممية في ليبيا “عبد الله باتيلى” كلمة يستعرض فيها الجهود الأممية المبذولة لدعم استقرار ليبيا وأوضاع الأمن والجوانب الإنسانية، بالإضافة إلى خطط الأمم المتحدة للمضي قدما في العملية السياسية.

ويشارك في الجلسة السفير يامازاكى كوزوكى من (اليابان) بصفته رئيساً للجنة العقوبات الأممية على ليبيا، التي تعمل منذ العام 1970، وسيطلع رئيس اللجنة أعضاء مجلس الأمن على سير أعمالها، وكذلك يشارك في أعمال الجلسة الأمين العام للأمم المتحدة لاستعراض تقرير الأمم المتحدة الدوري حول ليبيا.

ويأتي الاجتماع في ظل جهود دولية وإقليمية تعمل لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، ويأمل المجتمع الدولي أن تساهم الجهود الأممية والدولية في دفع العملية السياسية قدماً، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وتحقيق المصالحة الوطنية.