مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن سيعقدُ جلسة الأربعاء المقبل، يبحث فيها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس وحصار قطاع غزة وقضية الأسرى.

وأضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أنه تم أمس إرسال مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة بشأن انتهاكات الاحتلال دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون في الارض الفلسطينية.

ولفت المندوب الفلسطيني إلى أن المذكرة عبارة عن تهيئة لجلسة النقاش المفتوح في مجلس الأمن يوم الأربعاء المقبل.