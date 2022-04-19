مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة طارئة لبحث التوترات في القدس

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر دبلوماسية، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد صباح الثلاثاء جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدة التوترات في القدس.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاجتماع سينعقد بناء على طلب فرنسا وإيرلندا والصين والنرويج والإمارات، بعدما أدت موجة جديدة من العنف الأحد إلى إصابة أكثر من 20 شخصا داخل المسجد الأقصى في القدس وفي محيطه.

وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لوكالة “الأناضول” للأنباء، إن فرنسا والنرويج وأيرلندا والصين والإمارات طلبت عقد جلسة مغلقة وطارئة لمجلس الأمن لمناقشة “التوترات الحالية في الأماكن المقدسة بمدينة القدس”.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات المسجد الأقصى المُبارك، في ظل اقتحامات يومية ودعوات مستوطنين إسرائيليين و”جماعات الهيكل” اليهودية إلى مواصلة اقتحام المسجد، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت يوم الجمعة الماضي المسجد القبلي في ساحات المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المعتكفين فيه ونكلت بهم، وشنت حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، حيث تم اعتقال نحو 470 منهم، فيما أصيب أكثر من 160 آخرين.

كما تجدد العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى أمس الأحد، حيث أصيب ما لا يقل عن 19 مواطنا بينهم نساء، واعتقل خمسة آخرون، إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على المتواجدين في المسجد الأقصى، لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لمناسبة عيد الفصح العبري