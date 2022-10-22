مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث الوضع في ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين القادم، جلسة لمناقشة الوضع في ليبيا ومآلاته.

وستكون الجلسة المخصصة لبحث الوضع الليبي، جلسة مشاورات مغلقة بكامل غرفة الاستشارات، وبمشاركة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورئيسها الجديد الدبلوماسي السنغالي عبد الله باثيلي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وتعتبر هذه هي الجلسة الأولى التي يعقدها مجلس الأمن بعد مباشرة المبعوث الأممي عبد الله باثيلي مهامه من ليبيا ولقائه الأطراف السياسية الفاعلة لإرساء مسار توافقي نحو إجراء الانتخابات.