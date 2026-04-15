مجلس الأمن يفرض رقابة مشددة «غير مسبوقة» على النفط الليبي

اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع خلال جلسة وُصفت بالحاسمة، يقضي بتمديد وتوسيع العقوبات المفروضة على شبكات تهريب النفط الليبي، مع تشديد غير مسبوق على تتبع الأنشطة البحرية المرتبطة بنقل النفط خارج الأطر الرسمية.

وأكد أعضاء المجلس أن القرار يستند بشكل مباشر إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي كشف عن أنماط منظمة ومعقدة لعمليات تهريب النفط والأسلحة، ما عزز القناعة الدولية بضرورة رفع مستوى الإجراءات الرقابية.

وشدد القرار على تعزيز الرقابة على الأصول الليبية المجمدة في الخارج، وإخضاعها لآليات متابعة مالية أكثر صرامة، مع التأكيد على دور المؤسسة الليبية للاستثمار في إدارة هذه الأصول ضمن ضوابط تمنع استغلالها في أي أنشطة غير مشروعة أو دعم لجماعات مسلحة.

كما نص القرار على أن جميع عمليات تصدير النفط الليبي يجب أن تتم حصريًا عبر المؤسسة الوطنية للنفط، وبإشراف مباشر من المصارف الليبية، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على الإيرادات السيادية وضمان شفافية مساراتها المالية، وفق موقع المشهد.

وفي موازاة ذلك، رحبت ممثلة الولايات المتحدة بالقرار، معتبرة أن تقرير الخبراء الأممي مثّل نقطة تحول في فهم طبيعة شبكات التهريب، وأسهم في صياغة موقف دولي موحد تجاه ضرورة التصعيد الرقابي.

وأشارت إلى أن هذا القرار يتزامن مع تطور سياسي ومالي لافت داخل ليبيا، يتمثل في توافق الأطراف في الشرق والغرب على إعداد ميزانية موحدة، في خطوة وصفت بأنها مهمة لدعم الاستقرار النقدي وحماية قيمة الدينار وتعزيز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية.

وأضافت أن دمج الجهود المالية الداخلية مع القرار الأممي الجديد من شأنه أن يحد من تدفقات الأموال غير المشروعة، ويمهّد لمرحلة أكثر استقرارًا في إدارة الموارد النفطية الليبية.

هذا وتواجه ليبيا منذ سنوات تحديات معقدة تتعلق بتهريب النفط والموارد الطبيعية، وهو ما دفع مجلس الأمن إلى تبني سلسلة من العقوبات والإجراءات الرقابية الهادفة إلى حماية الإيرادات السيادية ومنع استنزافها خارج القنوات الرسمية.

ويأتي القرار الأخير في وقت تتزايد فيه الجهود الدولية لدعم توحيد المؤسسات المالية الليبية، باعتبار أن الاستقرار الاقتصادي يُعد أحد المفاتيح الرئيسية لإنهاء الانقسام السياسي وتعزيز الاستقرار العام في البلاد.