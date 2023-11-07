مجلس الأمن يفشل مجدداً في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

فشل مجلس الأمن الدولي، مجدداً، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة الذي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة عليه منذ 32 يوما.

وعقد مجلس الأمن الدولي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء جلسة مغلقة هي الجلسة الثالثة خلال شهر لبحث سبل وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على غزة.

وقال روبرت وود، نائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في تصريحات عقب الجلسة، إنه “لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد”.

وذكر وود أن مسألة وقف إطلاق نار إنساني طرحت في الجلسة، لكن لا تزال هناك وجهات نظر مختلفة حولها في المجلس.

من جهته، قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، إنه بطلب من بلاده والإمارات عقد المجلس جلسة لمناقشة “الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات ومخيمات اللاجئين ومنشآت الأمم المتحدة”.

وأكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، في وقت سابق، أن رئاسة الصين الدورية لمجلس الأمن خلال شهر نوفمبر الجاري ستركز على معالجة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة.

بدوره أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أن الدول الغربية في مجلس الأمن الدولي تواصل نسف أي جهود لخفض التصعيد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسب قوله.