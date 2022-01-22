مجلس الأمن يُناقش التمديد للبعثة الأممية في ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة الاثنين القادم، تُقدم خلالها روزماري ديكارلو وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، تقريرها حول ليبيا.

وسيقوم رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا وفق القرار رقم 1970، السفير الهندي تي إس تيرومورتي، باطلاع أعضاء المجلس على أنشطة لجنة العقوبات.

كما سيتم خلال الجلسة التصويت لتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، والتي تنتهي ولايتها نهاية شهر يناير الحالي.

يُشار إلى أن المجلس مدد مهمة البعثة في ليبيا، أواخر سبتمبر الماضي، حتى نهاية شهر يناير الحالي، ويُذكر أن البعثة أُنشئت في 16 سبتمبر 2011، ويتم تجديدها سنويا.