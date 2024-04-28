مجلس الأمن يناقش غدا مسألة دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع

يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة التدخل الإماراتي في السودان، بناء على طلب سوداني.

وكان مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الحارث إدريس، طلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل للمجلس لمناقشة “العدوان الإماراتي على السودان” وتحميل دولة الإمارات المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوداني والدولة السودانية.

وشدد مندوب السودان في خطابه لرئيس مجلس الأمن، ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢٤، أن دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين، يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه من مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي.