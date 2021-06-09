مجلس الأمن يُؤيد استمرار «غويتيرش» لفترة ثانية

أيد مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، استمرار أنطونيو غويتيرش أمينا عاما للأمم المتحدة لفترة ولاية ثانية، وأوصى بأن تختاره الجمعية العامة للمنظمة التي تضم 193 دولة في عضويتها لولاية أخرى تستمر 5 سنوات اعتبارا من الأول من يناير عام 2022.

وقال سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة والرئيس لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي سفين يورجنسون، إنه من المرجح أن تجتمع الجمعية العامة يوم 18 يونيو لاختيار الأمين العام.

وتولى غويتيرش المنصب بعد بان كيمون في يناير 2017 قبل أسابيع قليلة من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي شكك في قيمة وجود الأمم المتحدة.