مجلس الأمن يُؤيد دعوة المبعوث الأممي لهدنة بمناسبة عيد الأضحى

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي تأكيدهم على الرسائل الواردة في البيان الصحفي للمجلس الصادر في الـ5 من يوليو الماضي ولا سيما المتعلقة بمناشدة جميع الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار والعودة السريعة للعملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

ورحب أعضاء المجلس في بيان صحفي مشترك الاثنين، بدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، خلال إحاطته الأخيرة، إلى إعلان هدنة بين كافة الأطراف بمناسبة عيد الأضحى، معربين عن دعمهم الكامل لها.

وأشار البيان إلى أن هذه الهدنة يجب أن تقترن باتخاذ تدابير تهدف إلى بناء الثقة بين كافة الأطراف.

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددا دعمهم الكامل للممثل الخاص، منوهين بأنه لا سبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة إلا عبر الحل السياسي، بحسب البيان.

وكرر أعضاء مجلس الأمن تأكيدهم على أهمية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها