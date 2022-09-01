مجلس الأمن يُدين اشتباكات طرابلس

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، الاشتباكات التي جرت في العاصمة الليبية طرابلس، السبت الماضي، وأسفرت عن سقوط ضحايا وخسائر مادية.

ودعا المجلس في بيان له، جميع الأطراف الليبية على الاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية “في أقرب وقت ممكن”.

وأكد أعضاء المجلس في بيان، على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تهدف لتشكيل حكومة موحدة قادرة على تمثيل الشعب الليبي بأكمله، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين ممثل خاص له في ليبيا فورا، بحسب ما نشرت بعثة إيرلندا في الأمم المتحدة عبر حساباها على تويتر.

كما دعا أعضاء المجلس، جميع الأطراف المعنية في ليبيا، إلى الحفاظ على الهدوء السائد حاليا واحترام القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، والامتناع عن أي أعمال عنف قد تزيد التوتر وتقوض العملية السياسية، بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020 بالكامل بما يشمل إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا “دون تأخير”.