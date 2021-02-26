مجلس الأمن يُصوت على قرار هدنة عالمية لتوزيع لقاحات كورونا

يُصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أعدته بريطانيا يطالب كل أطراف الصراعات المسلحة “بالدخول فورا في هدنة إنسانية راسخة وشاملة ومستمرة” للسماح بتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا.

ويمثل إقرار المسودة اختبارا رئيسيا للتعاون بين الصين والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن في الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين قولهم، إنهم يتوقعون إقرار المسودة.

واحتاج مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 بلدا أكثر من ثلاثة أشهر في العام الماضي لتأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدنة عالمية بسبب وباء كورونا وذلك على خلفية المشاحنات بين الصين والإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب، ومن المقرر إعلان نتيجة التصويت اليوم الجمعة.

ويحتاج القرار إلى موافقة 9 أعضاء وعدم اعتراض أي من الدول دائمة العضوية بالمجلس وهي الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين.