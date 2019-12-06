مجلس الأمن يُعرب عن قلقه بسبب استمرار توريد السلاح إلى ليبيا

أعربت لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا عن قلقها إزاء عدم تنفيذ حظر السلاح في ليبيا والانتهاكات المبلغ عنها والهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية التي تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها ناقشت تقرير فريق الخبراء النهائي المعني بليبيا الذي ينتظر تقديمه إلى مجلس الأمن قبل الـ15 من ديسمبر الجاري.

وأشارت اللجنة إلى أن التقرير غطى النزاع المستمر في ليبيا وانتهاكات حقوق الإنسان وحظر الأسلحة وتحديات التنفيذ.

ونوهت لجنة مجلس الأمن، بأنها ناقشت التوصيات الـ13 الواردة في التقرير النهائي للفريق منها تسع توصيات موجهة إلى مجلس الأمن وأربع توصيات إلى اللجنة، وشجعت فريق الخبراء على تقديم تقارير منتظمة عن حالات عدم الامتثال لقرارات مجلس الأمن.