مجلس الأمن يُمدد صلاحية عملية «إيريني» لمراقبة السفن قُبالة ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع قراراً بتمديد صلاحية مهمة “إيريني” الأوروبية لمراقبة السفن قبالة شواطئ ليبيا للتأكد من تطبيق قرار حظر تصدير الأسلحة إليها.

وأيد القرار الجديد الذي يحمل رقم (2579) لسنة 2021 وأعدته المملكة المتحدة، أعضاء مجلس الأمن بالإجماع.

هذا ومدد الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، صلاحية عملية “إيريني” في البحر الأبيض المتوسط، لمدة عامين آخرين وذلك حتى 31 مارس 2023.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان حينها، إن قرار التمديد جاء بعد التقييم الإستراتيجي للعملية الرامية لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأضاف البيان، أن اللوائح المتعلقة بإجراءات تدمير المواد الصادرة أثناء العملية تم تعريفها بدقة أكبر.

يُشار إلى أن عملية “إيريني” تم إطلاقها من قِبل الاتحاد الأوروبي في 31 مارس من العام الماضي، لفرض حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.