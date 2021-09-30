مجلس الأمن يُمدّد تفويض البعثة الأممية في ليبيا

صوت مجلس الأمن الدوي، اليوم الخميس، بالإجماع، على قرار يقضي بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى نهاية يناير المقبل.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن صوت بإجماع 15صوتا على مشروع القرار الذي قدمته المملكة المتحدة بشأن ليبيا، والقاضي بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أواخر يناير من العام القادم.

وأكدت البعثة الفرنسية بمجلس الأمني الدولي، تمديد المجلس للبعثة الأممية حتى 31 يناير من العام المقبل، وعبرت عن دعم فرنسا الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قائلة إن عملها يعتبر حاسمًا لدعم الانتقال السياسي وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وتنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، يوم 15 سبتمبر الجاري، بالإجماع، قرارا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى نهاية الشهر الجاري.

يُذكر أن البعثة أُنشئت في 16 سبتمبر 2011، ويتم تجديدها سنويا.