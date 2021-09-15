مجلس الأمن يُمدّد تفويض البعثة الأممية في ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، بالإجماع، قرارا يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عقب التصويت، إن بلاده دعمت مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا، معربا عن سعي موسكو إلى مواصلة البحث عن حلول مقبولة لكافة الأطراف بشأن المسائل العالقة المرتبطة بمواصلة عمل البعثة.

وأوضح بوليانسكي أن القرار الذي تم تبنيه يهدف إلى منح كافة الأطراف فرصة للتوصل إلى “قاسم مشترك” بشأن عمل البعثة الأممية في المرحلة المعقدة القادمة من العملية السياسية في ليبيا، وفق قوله.

يُذكر أن البعثة أُنشئت في 16 سبتمبر 2011، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المفترض أن تنتهي ولايتها اليوم الأربعاء .