مجلس الأمن يُنهي مهام بعثة حفظ السلام في مالي

تبنى مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قراراً أنهى بموجبه مهام بعثة حفظ السلام الأممية في مالي، والمعروفة باسم “مينوسما”.

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة، أن “مينوسما” ستبدأ في تقليص وجودها في مالي اعتبارًا من اليوم السبت، وستنسحب بصورة كاملة في غضون 6 أشهر بحلول الأول من يناير 2024، وستنقل مسؤولياتها الأمنية إلى الحكومة الانتقالية في البلاد.

بدوره أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ببعثة حفظ السلام الأممية وموظفيها، داعيًا إلى “التعاون الكامل من الحكومة الانتقالية من أجل تنفيذ انسحاب منظم وآمن لأفراد البعثة وأصولها خلال الأشهر المقبلة”.

يُذكر أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما” أنشئت في 25 أبريل 2013 بغرض دعم العمليات السياسية وتنفيذ عدد من المهام ذات الصلة بالأمن، وبلغ عدد أفرادها حتى فبراير الماضي أكثر من 15 ألفًا.