مجلس الاتحاد الروسي يسمح باستخدام الجيش في الخارج

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، موافقته على طلب رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، حول استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.

وصوت أعضاء مجلس الاتحاد، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، لصالح الموافقة على طلب بوتين، حيث حظي قرار مناسب بدعم 153 سيناتورا.

وتقول الوثيقة: “قرر مجلس الاتحاد الموافقة على طلب الرئيس الروسي لاستخدام القوات المسلحة الروسية خارج أراضي الاتحاد الروسي بناء على مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها عموما”.

وينص القرار على أن عدد القوات الروسية المستخدمة في الخارج ومناطق عملياتها ومهماتها وفترة وجودها هناك أمور يحددها الرئيس الروسي.

ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ فور تبنيها اليوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الأوضاع في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا تتفاقم، مشيرة إلى ضرورة حماية سكان المنطقتين.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاب بانكوف، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، إن الأوضاع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تتوجه نحو التصعيد، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا الأبرياء تتزايد، بينما أجبر نحو 100 ألف شخص في دونباس على مغادرة بيوتهم خلال الأيام الأخيرة فقط، بينهم 29865 طفلا، وصرح: “علينا حماية سكانها”.

وأشار إلى أن روسيا، وبموجب اتفاقي الصداقة التعاون والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، “ستسهم في حماية سيادة ووحدة أراضي هتين الدولتين واتخاذ كل الإجراءات المتاحة للقضاء على التهديد للسلام وانتهاك السلام وصد عمليات العدوان”.

ووقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، مرسوماً بالاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا، وهما جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنتان من جانب واحد، كدولتين صغيرتين مستقلتين، في تحدٍّ للتحذيرات الغربية من أن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية.